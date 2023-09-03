Более 20 рейсов отменено в аэропортах Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 20 рейсов были отменены в аэропортах Москвы в ночь на воскресенье, 3 сентября.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Домодедово отменены 17 рейсов и задержаны шесть, во Внуково отменили шест вылетов и задержали пять. Что касается Шереметьево, то там были задержаны два рейса.

Напомним, накануне почти 40 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Так, в аэропорту Внуково задержали три рейса и четыре отменили, из Домодедово некоторое время не могли улететь пассажиры 12 рейсов, еще 14 самолетов отменили. Кроме того, в Шереметьево задержали три вылета и отменили один. Аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа из-за тумана в Москве были задержаны 14 авиарейсов и отменены четыре.