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НовостиВ мире2 сентября 2023 23:07

Пхеньян провел учения с имитацией тактического ядерного удара

Северокорейские учения стали ответом на совместные маневры США и Южной Кореи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара

КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара

Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика провела учения с имитацией тактического ядерного удара, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что Пхеньян запустил две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Учения проводились в ответ на совместные маневры Соединенных Штатов и Южной Кореи, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР,

Напомним, накануне Северная Корея произвела пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря. По информации агентства Yonhap, КНДР запустила несколько ракет, параметры их полета не сообщаются. В Южной Корее была объявлена повышенная готовность и усилен контроль за действиями Пхеньяна.

В конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.