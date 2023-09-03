Пхеньян провел учения с имитацией тактического ядерного удара

КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика провела учения с имитацией тактического ядерного удара, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что Пхеньян запустил две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Учения проводились в ответ на совместные маневры Соединенных Штатов и Южной Кореи, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР,

Напомним, накануне Северная Корея произвела пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря. По информации агентства Yonhap, КНДР запустила несколько ракет, параметры их полета не сообщаются. В Южной Корее была объявлена повышенная готовность и усилен контроль за действиями Пхеньяна.

В конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.