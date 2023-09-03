Зеленский сообщил о проходе еще двух судов через отрытый Украиной коридор

Зеленский сообщил о проходе еще двух судов через отрытый Украиной временный коридор Фото: REUTERS

Через открытый Украиной временный коридор прошли еще два судна, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Еще два судна успешно прошли через наш временный черноморский коридор», – написал политик в социальной сети X.

Украинский лидер также призвал союзников предоставить Киеву еще больше систем противовоздушной обороны.

Напомним, в середине августа из Одессы вышло первое с начала военной спецоперации на Украине судно. Из порта по открытому Киевом коридору направился контейнеровоз Joseph Schulte, на его борту находилось более 30 тысяч тонн груза.

Через несколько дней из Одессы вышло второе после прекращения зерновой сделки судно, которое направилось по открытому Украиной временному коридору в болгарскую Варну.

Сайт KP.RU писал, что попытка Киева наладить морской коридор для вывоза украинского зерна без участия России с треском провалилась.