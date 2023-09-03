Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку два кассетных боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется в Telegram-канале СЦКК, кассетные снаряды калибром 155 миллиметров были выпущены в 2:25 мск по Куйбышевскому району столицы ДНР.

Напомним. в конце июля ВСУ ударили иностранными кассетными боеприпасами по Золотаревке в Луганской народной республике.

Президент США Джо Байден 7 июля одобрил передачу ВСУ кассетных снарядов под письменные гарантии, что данный тип боеприпасов не будет применяться на территории России, а также в украинских населенных пунктах.

Сайт KP.RU разбирался, что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит на это Россия.