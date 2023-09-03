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НовостиПолитика3 сентября 2023 0:08

Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

ВСУ ударили кассетными боеприпасами калибра 155 мм по Куйбышевскоум району столицы ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку два кассетных боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется в Telegram-канале СЦКК, кассетные снаряды калибром 155 миллиметров были выпущены в 2:25 мск по Куйбышевскому району столицы ДНР.

Напомним. в конце июля ВСУ ударили иностранными кассетными боеприпасами по Золотаревке в Луганской народной республике.

Президент США Джо Байден 7 июля одобрил передачу ВСУ кассетных снарядов под письменные гарантии, что данный тип боеприпасов не будет применяться на территории России, а также в украинских населенных пунктах.

Сайт KP.RU разбирался, что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит на это Россия.