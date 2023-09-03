Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыто Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, накануне автомобильное движение на Крымском мосту было перекрыто с 00:00 до 3:15 мск в связи с попытками атаки украинских беспилотных катеров. Вооруженные силы Украины трижды попытались совершить удары по Крымскому мосту полупогружными безэкипажными катерами, сообщили в Министерстве обороны России.