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НовостиОбщество3 сентября 2023 1:10

Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыто

О причинах перекрытия движения пока неизвестно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыто

Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыто

Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, накануне автомобильное движение на Крымском мосту было перекрыто с 00:00 до 3:15 мск в связи с попытками атаки украинских беспилотных катеров. Вооруженные силы Украины трижды попытались совершить удары по Крымскому мосту полупогружными безэкипажными катерами, сообщили в Министерстве обороны России.