Экс-премьер Словакии Фицо сравнил украинских военных с уличными хулиганами

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо Фото: ТАСС

Боевики «Азова»* и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины похожи на уличных хулиганов, совершающих ужасные вещи, заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Возьмем полк «Азов»*, члены которого – явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Они служат в армии и делают ужасные вещи», – сказал политик в ходе выступления на конференции.

Как отметил Фицо, на Западе открыто говорят о наличии в рядах ВСУ фашистов. По его мнению, западные СМИ «расстилают красную дорожку» перед формированиями типа «Азова»*, а власти Словакии боятся запретить нацистскую символику, боясь санкций от Евросоюза и США.

Напомним, пленный боевик «Азова»* рассказывал о приказах командира стрелять по гражданским машинам в Мариуполе.

*Запрещенная в России террористическая организация