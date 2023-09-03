Россельхозбанк не будут подключать в SWIFT ради возобновления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подключение Россельхозбанка к международной банковской системе SWIFT ради возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в Организации объединенных наций.

«Уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», – сообщили они в беседе с ТАСС.

По словам собеседников агентства, ООН и Турция не сумеют обеспечить подключение дочерней компании российского банка к SWIFT, поскольку для этого потребуется согласие Евросоюза и США. Реализация этой инициативы может занять несколько месяцев.

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к международной системе банковских переводов SWIFT, чтобы продлить зерновую сделку.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что схема создания дочерней компании Россельхозбанка для ее подключения к SWIFT является «заведомо непроходной».