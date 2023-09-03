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НовостиПолитика3 сентября 2023 2:34

На Западе назвали нереальным план Зеленского вывести ВС России из Крыма без боя

Sussidiario: План Зеленского вывести ВС России из Крыма без боя нереален
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Западе назвали нереальным план Зеленского вывести российские войска из Крыма без боя

На Западе назвали нереальным план Зеленского вывести российские войска из Крыма без боя

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется вывести Вооруженные силы России из Крыма без боя, этот план нереален, считает обозреватель Джанандреа Гайани.

В статье для Sussidiario журналист высказал мнение, что украинские военные не дошли до прорыва российских рубежей и не «отвоевывают территории к северу от Крыма». По словам Гайани, Зеленский «сделал гипотетическое предположение о будущем, которое совсем не близко».

Обозреватель также заявил, что сообщения украинской стороны о якобы прорыве линии соприкосновения не соответствуют действительности. Вооруженные силы Украины имеют «ужасающие потери», в то время как им противостоят три линии обороны, добавил он.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что власти Украины не отказываются от планов вернуть Крым в состав страны. Вариант мирного урегулирования конфликта, в котором полуостров не вернется под контроль Украины, «не будет победой», сказал политик.