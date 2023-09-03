На Западе назвали нереальным план Зеленского вывести ВС России из Крыма без боя

На Западе назвали нереальным план Зеленского вывести российские войска из Крыма без боя Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется вывести Вооруженные силы России из Крыма без боя, этот план нереален, считает обозреватель Джанандреа Гайани.

В статье для Sussidiario журналист высказал мнение, что украинские военные не дошли до прорыва российских рубежей и не «отвоевывают территории к северу от Крыма». По словам Гайани, Зеленский «сделал гипотетическое предположение о будущем, которое совсем не близко».

Обозреватель также заявил, что сообщения украинской стороны о якобы прорыве линии соприкосновения не соответствуют действительности. Вооруженные силы Украины имеют «ужасающие потери», в то время как им противостоят три линии обороны, добавил он.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что власти Украины не отказываются от планов вернуть Крым в состав страны. Вариант мирного урегулирования конфликта, в котором полуостров не вернется под контроль Украины, «не будет победой», сказал политик.