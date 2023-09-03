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НовостиОбщество3 сентября 2023 3:15

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Движение было перекрыто более часа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Фото: REUTERS

Движение автомобилей на Крымском мосту, временно перекрытое ночью 3 сентября, возобновили.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», сказано в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о восстановлении движения автомобилей на переправе появилось спустя чуть более часа после того, как ввели временное ограничение.

Напомним, накануне автомобильное движение на Крымском мосту было перекрыто с 00:00 до 3:15 мск в связи с попытками атаки украинских беспилотных катеров. Вооруженные силы Украины трижды попытались совершить удары по Крымскому мосту полупогружными безэкипажными катерами, сообщили в Министерстве обороны России.