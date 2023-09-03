Экс-разведчик США Риттер: Фантазии Украины об F-16 убьют пилотов ВСУ Фото: REUTERS

Военное командование Украины надеется получить преимущество в воздухе благодаря истребителям F-16, однако фантазия Киева об этих самолетах приведут только к гибели пилотов ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В своем микроблоге в соцсети X представители Министерства обороны Украины написали, что Киеву для преимущества в воздухе нужны «всего лишь 160 истребителей F-16». В ответ на это экс-разведчик назвал заявления ведомства фантазией, «которая убьет еще больше украинских пилотов».

Напомним, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Киеву для выполнения боевых задач достаточно 60 истребителей F-16.

Между тем американский телеканал CNN отметил, что ВСУ будет сложно применять истребители F-16, поскольку один час полета обойдется Украине почти в 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания.