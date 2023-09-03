Расчет российской ТОС «Солнцепек» уничтожил солдат ВСУ под Артемовском Фото: кадр из видео

Российские войска поразили скопление живой силы украинской армии в районе Артемовска тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек», сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Расчетом ТОС «Солнцепек» нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

В свою очередь штурмовая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразили пехоту и боевую технику подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские войска потеряли гаубицы M119 и «Мста-Б» в районах населенного пункта, орудие Д-20 и три миномета, добавил представитель группировки войск «Юг».

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что 47 механизированная бригада ВСУ практически полностью исчезла в результате ударов российских ТОС «Солнцепек».