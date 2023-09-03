Что произошло в ночь на 3 сентября

Жена актера Алексея Янина опровергла слухи о его смерти Фото: кадр из фильма

Жена актера Алексея Янина, новости о смерти которого появились 3 сентября, опровергла слухи о его кончине. Супруга звезды Дарья заверила, что актер жив, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Шевченковский суд Киева взял под стражу олигарха Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона долларов.

Мощный взрыв прогремел в Одессе. Как следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги прозвучали в Одесской области в 1:05 мск.

Тем временем несколько мощных взрывов произошло в одесском порту Рени после атаки ударных беспилотников. Кроме того, взрывы были слышны в Измаиле и Николаевской области. В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают, что удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2».

Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Информация о минировании вокзала не подтвердилась.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что бойцы ВСУ при наступлении не смогли пробиться и начали терять контроль над оборонительной линией в Харьковской области.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес пытался сорвать покупку американских вертолетов Chinook. По информации The Times, незадолго до своей отставки экс-глава британского Минобороны предлагал отменить контракт на покупку вертолетов в рамках программы сокращения расходов ведомства.