В Европарламенте заявили о вреде антироссийских санкций для ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкционные ограничения навредили гражданам Европейского союза. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились…», - сказано в сообщении, опубликованном парламентарием в соцсети.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что разочарованы антироссийскими санкциями. Глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что экономические ограничения в отношении Москвы не оказывают ожидаемого эффекта на российскую экономику.

Незадолго до этого о полном провале санкций в отношении Москвы заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин. Как писал сайт KP.RU, по ее словам, в то время как Вашингтон выделяет огромные суммы на помощь Киеву, Россия становится богаче, а США беднее.