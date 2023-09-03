Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 сентября 2023 4:24

В Европарламенте заявили о вреде антироссийских санкций для ЕС

Депутат ЕП Уоллес: санкции против России навредили гражданам Евросоюза
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Европарламенте заявили о вреде антироссийских санкций для ЕС

В Европарламенте заявили о вреде антироссийских санкций для ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкционные ограничения навредили гражданам Европейского союза. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились…», - сказано в сообщении, опубликованном парламентарием в соцсети.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что разочарованы антироссийскими санкциями. Глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что экономические ограничения в отношении Москвы не оказывают ожидаемого эффекта на российскую экономику.

Незадолго до этого о полном провале санкций в отношении Москвы заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин. Как писал сайт KP.RU, по ее словам, в то время как Вашингтон выделяет огромные суммы на помощь Киеву, Россия становится богаче, а США беднее.