В Польше рассказали про ложь Запада о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Широкая общественность заблуждается, полагая, что украинский конфликт привел к «изоляции» России. Об этом пишет польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24.

В публикации заявления западных стран об изоляции России названы манипуляцией или простой ложью.

«Россия, конечно, была изолирована - но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея», - сказано в статье, где отмечается, что эти страны являются «не большой частью мира»

Важеха заявляет, что к утрате полной картины происходящего привели «огромные дозы пропаганды». В виде доказательства своего мнения он приводит результаты встречи БРИКС, прошедшей накануне в Йоханнесбурге.

По его словам, происходящее на Украине является конфликтом Москвы и Вашингтона, в котором большинство стран не хотят занимать ничью позицию.

Напомним, по результатам саммита БРИКС приняли декларацию «Йоханнесбург-2», в которой сообщалось о расширении организации. В нее вступили Эфиопия, Аргентина, Египет, Иран, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.