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НовостиПолитика3 сентября 2023 5:30

Медведев призвал Японию отказаться от милитаризма

Медведев: Япония должна признать итоги Второй мировой войны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев призвал Японию отказаться от милитаризма

Медведев призвал Японию отказаться от милитаризма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о курсе Токио на новую милитаризацию страны, что, по его словам, серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политик призвал Японию отказаться от милитаризма и признать итоги Второй мировой войны.

«Япония должна извлечь уроки из истории … и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», - заявил зампред Совбеза.

Как заявил Медведев, Япония при поддержке Вашингтона активно расширяет военную инфраструктуру, закупая иностранное оружие, в том числе и наступательное, а также проводит военные учения недалеко от Курильских островов.

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», - заявил политик на мероприятиях по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Напомним, накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Власти заявил, что в Японии боятся вспоминать, кто на самом деле бомбил Хиросиму и Нагасаки, однако открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России.