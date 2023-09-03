Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 сентября 2023 5:50

Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Десантники применяют приборы оптической разведки и беспилотники
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 3 сентября, сообщили, что разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России успешно выполнили корректировку огня российской артиллерии, уничтожив украинских военных на подступах к Артемовску.

Как уточняется, российские разведчики ведут свою работу малыми группами, выдвигаясь каждый день на окраины города для того, чтобы вести наблюдение за украинскими войсками, которые находятся в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил (ВС) России.

«Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки. Врага нельзя недооценивать. Какой он бы ни был, любого встретим», - заявил старший разведчик с позывном Вассо.

Отмечается также, что российские десантники применяют приборы оптической разведки и беспилотники.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, появилось сообщение, что разведка 200-й бригады российских войск уничтожила блиндажи украинской армии под Соледаром.