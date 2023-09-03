Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 3 сентября, сообщили, что разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России успешно выполнили корректировку огня российской артиллерии, уничтожив украинских военных на подступах к Артемовску.

Как уточняется, российские разведчики ведут свою работу малыми группами, выдвигаясь каждый день на окраины города для того, чтобы вести наблюдение за украинскими войсками, которые находятся в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил (ВС) России.

«Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки. Врага нельзя недооценивать. Какой он бы ни был, любого встретим», - заявил старший разведчик с позывном Вассо.

Отмечается также, что российские десантники применяют приборы оптической разведки и беспилотники.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, появилось сообщение, что разведка 200-й бригады российских войск уничтожила блиндажи украинской армии под Соледаром.