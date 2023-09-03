Экономист объяснил влияние валютных ограничений на финансовый рынок России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стабилизация рубля при валютных ограничениях займет от одного до трех месяцев, но при использовании других мер - до года. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

«Я думаю, что стабилизация рубля при валютных ограничениях займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», - заявил эксперт в беседе с Lenta.ru, отметив, что валютные ограничения могут стабилизировать российский финансовый рынок весьма быстро, укрепив при этом курс рубля.

Григорьев обратил внимание на то, что в марте 2022 года Центробанк РФ при помощи ограничительных мер смог быстро вернуть стабильность, укрепив российскую валюту за полтора месяца.

Напомним, накануне председатель Центробанк РФ Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора продлить ограничения на операции с наличной валютой как минимум до конца сентября этого года. По ее словам, приток наличной валюты в банки на данный момент превышает спрос, чему способствует более привлекательная стоимость наличных.