В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России Фото: REUTERS

Киев атакует Россию беспилотниками для дальнейшей эскалации конфликта и привлечения НАТО. Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.

«Удары преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», - сказано в публикации.

По словам журналиста, единственная надежда украинских войск на победу заключается в том, что Североатлантический альянс введет свои войска. Как отмечается в статье, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на слова о том, что он не намерен нападать на территорию России, делает прямо противоположное.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что в ходе трехмесячного наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачу, даже несмотря на помощь со стороны стран НАТО.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что только за неделю российские военные уничтожили свыше 5,5 тысяч солдат украинской армии.