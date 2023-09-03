Взрыв произошел в городе Запорожье 3 сентября 2023 Фото: REUTERS

Взрыв в воскресенье, 3 сентября, прогремел в городе Запорожье, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей издания не приводит. Воздушная тревога в Запорожье пока не объявлялась.

Напомним, в ночь на воскресенье, 3 сентября, мощный взрыв прогремел в Одессе. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги звучали в Одесской области в 1:05 мск.

Кроме того, несколько мощных взрывов прогремело в порту Рени, расположенном в Одесской области. По данным издания «Украина.ру», все произошло после атаки ударных беспилотников. Сообщалось также, что взрывы были слышны в Измаиле и Николаевской области.