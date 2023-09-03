В США предрекли развал НАТО из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт может стать катализатором распада Североатлантического альянса к 2025 году. Такой прогноз опубликовал американский журнал The Atlantic.

«Популистское крыло Республиканской партии покинет Киев - и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире», - сказано в статье.

Как отмечает издание, интересы Европы и Республиканской партии США в вопросах безопасности сильно различаются, поэтому европейским странам необходимо готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Дональда Трампа.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту. Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать потерю помощи», - говорится в материале.

По мнению автора статьи, европейским странам нужно строить планы на ситуацию, при которой США разрушает НАТО и стремится к сближению с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, накануне итальянское издание Il Sussidiario назвало главную цель ударов украинских беспилотниками по России. Как отмечается в публикации, Киев пытается добиться ввода войск НАТО на Украину