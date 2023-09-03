Экономист Вольф: многие страны продолжили торговлю с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что большая часть стран мира продолжили торговые отношения с Россией или сохранили нейтралитет, несмотря на давление Запада.

“Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, <…> рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьезного конфликта”, — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Вольф отметил, что объединение БРИКС активно усиливает свое влияние на мировой арене и уже почти также богат, как и Запад. По словам экономиста, страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, теперь могут обратиться и к БРИКС, хотя ранее у них был вариант лишь “ехать на поклон в Вашингтон”.

Напомним, ранее агентство Bloomberg заявило, что планы БРИКС по расширению союза указывают на провал США в вопросе лидерства на мировой арене и растущем запросе на альтернативу сложившемуся мировому порядку.

В свою очередь издание Asia Times, комментируя последний саммит БРИКС, заявило, что Россия серьезно укрепила свои позиции на мировой арене, благодаря тому, что смогла заручиться поддержкой стран “Глобального Юга”.