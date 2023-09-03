В Швеции выступили за размещение в стране баз НАТО

В Швеции размещение баз НАТО назвали способом «укрепить безопасность народа» Фото: Shutterstock

Либеральная партия Швеции выступила за постоянное размещение на территории страны баз Североатлантического альянса после вступления королевства в НАТО. Такое заявление сделал глава партии Йохан Персон.

Лидер партии назвал размещение баз НАТО способом «укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для Швеции».

«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», - заявил он в эфире Sveriges Radio, отметив также что Швеция и НАТО «являются партнерами» с 1990-х годов.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Хельсинки уже был принят, но вот заявка Стокгольма еще не ратифицирована двумя членами альянса – Турцией и Венгрией.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля, парламент Венгрии на внеочередном заседании не смог одобрить вступление Швеции в НАТО. Причиной этому послужило то, что правящие партии бойкотировали данное мероприятие и на нем не набралось достаточного количества голосов.