Онколог Гадзиян: тревожное чувство в груди указывает на возможный тромбоз

Врач Гадзиян назвал три симптома, предупреждающие о мгновенной смерти Фото: Shutterstock

Хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян заявил, что некоторые симптомы могут предупреждать человека о скорой мгновенной смерти. Врач призвал не игнорировать “тревожные ощущения в груди”, поскольку они могут говорить о появлении тромбов.

“Умирают за секунды”, — написал специалист в своем телеграм-канале.

Гадзиян напомнил, что недавно весь мир пережил эпидемию коронавируса, одним из побочных эффектов которого является появление тромбов, поэтому вовремя сданный анализ крови “на тромбообразование” может спасти человеку жизнь.

Врач он отметил, что долгая диарея, утренний кашель “до задыхания” и головные боли может свидетельствовать об очень опасных заболеваниях сердца и легких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты.

Также Гадзиян рассказал о полезной привычке для профилактики инфаркта, инсульта и заболеваний мочевыделительной системы – перед сном крайне желательно выпивать стакан чистой воды. При этом стакан воды перед сном может помочь и в борьбе с ночными судорогами ног.