Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов в России
Фото: Иван ВИСЛОВ
Свыше 2,6 млрд рублей направят дополнительно из резервного фонда правительства аэропортам, расположенным в центре и на юге России. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявили в кабмине, отметив, что это будет частичной компенсацией расходов из-за продления ограничения полетов.
Поддержку окажут аэропортам в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Элисте, Брянске, Курске, Белгороде, а также Воронеже и Симферополе, где временно приостановлены полеты.
В мае этого года из резервного фонда правительства уже выделили около 2,5 млрд рублей.
Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства в РФ для гражданских самолетов во время начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда был введен режим ограничения полетов в 11 аэропортов в центре и на юге России, а позже этот режим регулярно продлевается.