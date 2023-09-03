Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Свыше 2,6 млрд рублей направят дополнительно из резервного фонда правительства аэропортам, расположенным в центре и на юге России. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявили в кабмине, отметив, что это будет частичной компенсацией расходов из-за продления ограничения полетов.

Поддержку окажут аэропортам в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Элисте, Брянске, Курске, Белгороде, а также Воронеже и Симферополе, где временно приостановлены полеты.

В мае этого года из резервного фонда правительства уже выделили около 2,5 млрд рублей.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства в РФ для гражданских самолетов во время начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда был введен режим ограничения полетов в 11 аэропортов в центре и на юге России, а позже этот режим регулярно продлевается.