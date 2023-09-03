AT: Зеленскому нужно стабилизировать ситуацию на передовой после провала ВСУ Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что командованию ВСУ необходимо срочно стабилизовать линию соприкосновения из-за провала широкомасштабного наступления.

“Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери.” — пишет эксперт в статье для Asia Times.

По его мнению, большая часть лучших подразделений ВСУ уже уничтожена, поэтому Киеву необходимо снизить активность и перейти к обороне, параллельно обучая новых мобилизованных и перевооружая армию.

Брайен подчеркнул, что киевский режим активно использует разведданные США для ударов по территории России, из-за чего растет риск эскалации конфликта и выхода за пределы Украины.

“Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели”, — резюмировал эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер также отмечал, что украинские войска в ходе наступления понесли огромные потери и уже вынуждены переходить к обороне, однако киевский режим уже исчерпал все доступные резервы и начинает мобилизацию детей и стариков, повторяя путь нацистской Германии после Курской битвы.