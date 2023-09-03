Четыре дома и машина повреждены при обстреле ВСУ в Белгородской области

На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Фото: ТГ-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 3 сентября, заявил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово были повреждены четыре частных дома, а также легковой автомобиль.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гладков также заявил, что на данный момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба.

Напомним, днем ранее, 2 сентября, украинские войска обстреляли поселок Уразово из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщалось, тогда погиб один человек, а повреждено было порядка 20 домовладений.