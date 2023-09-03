В Белоруссии милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию

В Белоруссии перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Денис Аскольдович заявил, что белорусская милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию.

“Оперативники наркоконтроля столичного региона при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" перекрыли крупный канал поставки психотропов в Россию”, — заявил Аскольдович.

Он уточнил, что сотрудники наркоконтроля задержали жителя Мозыря, который пытался вывезти на личном автомобиле 10 килограмм наркотика и уже несколько месяцев занимался оптовыми поставками психотропных средств из Белоруссии в Россию. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта.

Напомним, в начале 2023 года Белорусские правоохранители задержали в районе города Гродно особо крупную партию психотропного вещества весом почти в 48 килограммов.