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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:28

В Белоруссии милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию

Оперативники задержали гражданина при попытке вывоза в Россию 10 килограммов наркотика
Сергей ЧИКОВ
В Белоруссии перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию

В Белоруссии перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Денис Аскольдович заявил, что белорусская милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию.

“Оперативники наркоконтроля столичного региона при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" перекрыли крупный канал поставки психотропов в Россию”, — заявил Аскольдович.

Он уточнил, что сотрудники наркоконтроля задержали жителя Мозыря, который пытался вывезти на личном автомобиле 10 килограмм наркотика и уже несколько месяцев занимался оптовыми поставками психотропных средств из Белоруссии в Россию. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта.

Напомним, в начале 2023 года Белорусские правоохранители задержали в районе города Гродно особо крупную партию психотропного вещества весом почти в 48 килограммов.