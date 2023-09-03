Генерал Бэрронс: Запад усилит поставки боеприпасов для ВСУ к середине 2024 года

Генерал Бэрронс: Запад усилит поставки боеприпасов для ВСУ к середине 2024 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны начнут усиленно поставлять Киеву боеприпасы к середине следующего года. Об этом в своей статье для британской газеты Financial Times пишет отставной британский генерал Ричард Бэрронс, который возглавлял командование в 2013-2016 годах.

«Можно было бы поставлять больше из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, наращивающих свою оборонную промышленность», - сказано в статье, где уточняется, что вооружение «с недавно расширенных производственных линий» появятся в достаточном количестве по меньшей мере до середины 2024 года.

Напомним, ранее политолог Андрей Кошкин рассказал о проблемах поставок оружия Киеву, которые, по его словам, связаны с производством. Как заявил эксперт, западные страны не могут достигнуть договоренностей с концернами об условиях производства техники, из-за чего поставка вооружений Украине идет медленными темпами.