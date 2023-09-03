Минобороны Италии: поставки оружия Украине должны сочетаться с мирными усилиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не меняет своей линии в отношении Украины, а поставки оружия Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений украинского конфликта.

«Есть две линии, которые должны идти параллельно: помощь, в том числе военная, Украине и непрекращающаяся работа по остановке конфликта», - заявил глава итальянского военного ведомства в интервью газете la Stampa.

Как признался Крозетто, ему не кажется, что завершение украинского конфликта ближе. По его словам, на последней встрече министров обороны стран – членов Европейского союза в Толедо у него «создалось впечатление», что «еще далеки от мирного решения».

«Растет убежденность в необходимости положить конец конфликту. Проблема в том, что сказать "такова ситуация, давайте на этом остановимся" невозможно, необходимо восстановить ту Украину, которая существовала», - сказал министр, добавив, что первый шаг к урегулированию нужно ждать от Москвы.

Напомним, ранее Крозетто заявил, что исход украинского конфликта определят путем политического решения, а не на полях сражений, где, как он отметил, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли серьезные проблемы.