Семья Алексея Янина гадает, кто мог жестоко пошутить над ними о его смерти

Фото: РАМТ

В минувшую субботу, 2 сентября, появилась новость о том, что Алексей Янин умер от последствий инсульта. Данное сообщение подтвердили и на сайте театра РАМТ, где служил актер, однако ближе к вечеру выяснилось, что артист жив.

Супруга актера Дарья Янина рассказала, что ей позвонили и сообщили о смерти мужа, которого ранее увезли в институт Склифосовского в тяжелом состоянии. Она весь день пыталась дозвониться до больницы, но только к концу дня сотрудники учреждения опровергли сообщение о смерти, заявив, что артист находится в реанимации.

«Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы утром получили от представителей НИИ скоро помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша, действительно, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив», - рассказала KP.RU Ольга Янина.

По ее словам, до сих пор не ясно, кто мог так ужасно «пошутить» над семьей больного актера. «Как такое могло случиться? Мы не знаем», - заявила она, отметив, что на данный момент этим занимаются правоохранительные органы.

Как писал сайт KP.RU, накануне Российский академический молодежный театр извинился за публикацию сообщения о смерти Алексея Янина, отметив, что «никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно», а также пожелав сил и здоровья актеру.