Жена Алексея Янина не могла дозвониться до больницы после слуха о его смерти Фото: кадр фильма

Жена российского актера Алексея Янина, услышав информацию о гибели своего супруга, целый день не могла дозвониться до больницы и узнать подробности произошедшего. 2 сентября все СМИ, ссылаясь на мать Янина и театр РАМТ, сообщали о смерти актера, однако ближе к вечеру жена Алексея опровергла эту информацию.

“Алексей чувствует себя очень плохо. Он очень тяжелый. Состояние крайней тяжести. Даша его вчера видела. Я сейчас к нему еду”, — рассказала KP.RU Ольга Янина.

По ее словам, после появления слухов о смерти Алексея, она весь день пыталась дозвониться до института Склифосовского, в который актер был накануне госпитализирован из-за ухудшения состояния.

Янина отметила, что данным случаем уже занимаются правоохранительные органы, поскольку это слишком “жестокая шутка” над семьей тяжелобольного актера.

Напомним, Алексей Янин стал популярным благодаря съемкам в сериалах “Сильнее судьбы”, “Опережая выстрел” и “Клуб”. Однако в 2015 году на пике славы у актера произошел обширный инсульт, в результате чего он был парализован и перенес несколько операций.