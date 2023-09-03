Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что днем 3 сентября в небе над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.

"Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Днем ранее подразделения ПВО ВС России также сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.

Итальянское издание Il Sussidiario отмечало, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на слова о том, что не намерен нападать на территорию России, отдает совершенно противоположные приказы в надежде на ввод войск НАТО, поскольку собственными силами киевский режим не избежит поражения в конфликте.