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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 10:13

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Вражеский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны ВС России
Сергей ЧИКОВ
Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что днем 3 сентября в небе над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.

"Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Днем ранее подразделения ПВО ВС России также сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.

Итальянское издание Il Sussidiario отмечало, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на слова о том, что не намерен нападать на территорию России, отдает совершенно противоположные приказы в надежде на ввод войск НАТО, поскольку собственными силами киевский режим не избежит поражения в конфликте.