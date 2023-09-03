Дорога в турецком Самсуне обрушилась из-за сильных ливней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильные ливни привели к наводнению в черноморском регионе Турции, где из-за непогоды разрушилась одна из дорог. Об этом сообщает телеканал СNN Turk.

Как передает телеканал, в городе Самсуне были затоплены многие дома, «автомобили погрузились в воду», а «бульвар Ататюрка превратился в большое озеро». Отмечается, что в ряде городов было отменено автобусное и трамвайное сообщение.

В соцсетях появились снимки последствий наводнения, а на одном из них можно увидеть обрушившуюся из-за ливней дорогу, в которую провалились автомобили.

Главное управление по метеорологии и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупреждали о ливне в черноморском регионе, отправив СМС-сообщения с предупреждением, в том числе и жителям турецкой столицы Анкары.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, из-за сильных дождей в Сочи объявили штормовое предупреждение. Сообщалось, что ливни, грозы и град накроют город до конца понедельника, 4 сентября.