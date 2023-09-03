МЧС: выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные ливни, подъем уровня воды в реках, а также смерчи ожидаются в Сочи до понедельника,4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объявив штормовое предупреждение.

«В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом», - сказано в заявлении ведомства.

МЧС России не исключает подъема воды на реках до неблагоприятных отметок, а также возникновения оползней. Кроме того, жителей региона предупреждают, что над акваторией от Магри до Веселого могут возникнуть смерчи.

«Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем», - отмечено в сообщении, где также напоминают, что при отключении освещения или подачи газа нужно выключить все электрические и газовые приборы.

Как писал сайт KP.RU, в черноморском регионе Турции из-за дождей возникло наводнение, из-за чего были затоплены многие дома, а одна из автодорог разрушилась.