Минобороны: истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны России сообщило, что 2 сентября истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью.

“Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Также на Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых подразделений ВСУ, в ходе которых противник потерял более 130 солдат и несколько единиц военной техники, в том числе три артиллерийские установки производства США.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одну планирующую авиабомбу JDAM, а также перехватили 34 украинских беспилотника.

Всего за время спецоперации было уничтожено уже более 460 украинских самолетов и более шести тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.