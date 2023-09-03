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НовостиПолитика3 сентября 2023 11:00

Минобороны: истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Сергей ЧИКОВ
Минобороны: истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью

Минобороны: истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны России сообщило, что 2 сентября истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью.

“Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Также на Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых подразделений ВСУ, в ходе которых противник потерял более 130 солдат и несколько единиц военной техники, в том числе три артиллерийские установки производства США.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одну планирующую авиабомбу JDAM, а также перехватили 34 украинских беспилотника.

Всего за время спецоперации было уничтожено уже более 460 украинских самолетов и более шести тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.