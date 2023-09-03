Минобороны Израиля направил США запрос на покупку еще 25 истребителей F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Израиля официально начало процесс закупки у Вашингтона 25 истребителей F-35, которые должны сформировать третью эскадрилью этих самолетов в составе израильских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявила пресс-служба военного ведомства.

Как сказано в заявлении, после одобрения сделки министром обороны Израиля Йоавом Галантом и генеральным директором ведомства Эялем Замиром официальный запрос на приобретение истребителей направили в Управление совместной программы F-35 в США, после чего должны провести подписание договора о поставках.

«По завершении поставки число самых современных в мире малозаметных самолетов, используемых в ВВС Израиля, достигнет 75 единиц», - сказано в сообщении, где уточняется, что поставки F-35 в Армию обороны Израиля начнутся в 2027 году, по три самолета в год.

Напомним, о планах приобрести и Вашингтона 25 истребителей F-35 Министерство обороны Израиля заявило в июле этого года, оценив данную сделку в примерно 3 млрд долларов. Отмечалось, что финансирование обеспечивается американскими фондами помощи.