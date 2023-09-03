Хакеры выложили данные о британских военных объектах Фото: REUTERS

Хакеры выложили в сеть тысячи страниц совершенно секретных данных о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает газета Mirror.

Как передает издание, хакеры «слили» тысячи страниц с информацией, которая может помочь проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde и пост перехвата данных центра правительственной связи, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.

По данным газеты, была также похищена информация о тюрьмах строго режима и военном объекте, который имеет «ключевое значение для киберзащиты» Великобритании. Отмечается, что за этим стоит хакерская группа LockBit.

Напомним, накануне стало известно, что японские власти девять месяцев не замечали взлома национального центра кибербезопасности. Как заявила газета Financial Times со ссылкой на источники, за кибератакой стоял Китай.