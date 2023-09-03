Доктор Умнов: резкий отказ от водки приведет к временному ухудшению самочувствия

За первую половину 2023 года продажи водки в России упали на 16,4% Фото: Shutterstock

Врач Александр Умнов рассказал о пользе отказа от употребления водки и сроках восстановления организма, а также о том, как помочь зависимым справиться с абстинентным синдромом.

“В первые дни трезвой жизни алкоголика, решившего бросить пить, беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность. Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна.” — рассказал доктор в интервью изданию “Доктор Питер”.

Также он отметил, что при отказе от крепкого алкоголя человек может испытывать ночные кошмары и это можно лишь “перетерпеть”, а уже на пятые сутки человек может начать "приходить в себя".

При этом полное восстановление когнитивных способностей происходит лишь через несколько недель после отказа. Вместе с этим у человека восстанавливается работа сердца и нормализуется давление, вследствие чего исчезают головные боли, а разум становится яснее.

“Спустя год внутренние органы полностью восстановятся”, — резюмировал Умнов.

Напомним, по данным ЕГАИС - единой государственной автоматизированной информационной системы учета этилового спирта, за первую половину 2023 года продажи водки в России упали на 16,4%, а коньяка – на 20,3%. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, стали ли россияне действительно пить меньше.