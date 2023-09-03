Мужчина устроил взрыв в частном доме в деревне Никульское Ярославской области Фото: Виктор Гусейнов

В Ярославской области в деревне Никульское из-за ссоры местный житель устроил взрыв в частном доме, в результате которого двое мужчин и одна женщина пострадали и были экстренно госпитализированы.

“В деревне Никульское Большесельского района в одном из частных домов вчера, 2 сентября, произошла ссора, которая привела к тяжелым последствиям. 47-летний местный житель устроил взрыв. Пострадали три человека – женщина и двое мужчин.” — сообщает “КП-Ярославль”.

Уточняется, что оперативники по горячим следам задержали подозреваемого и вскоре ему будет предъявлено обвинение. В данный момент следователи заняты сбором и закреплением доказательной базы по данному делу. По предварительным данным, инцидент произошел в результате ссоры, после которой мужчина, находясь в частном доме, привел в действие неустановленное устройство и скрылся.

Напомним, в конце июля в деревне в Московской области прямо во время застолья мужчина решил показать друзьям “конструктивно схожий в боевой гранатой предмет”, который в результате неосторожности взорвался, убив его и ранив находившихся рядом четырех человек.