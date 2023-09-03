Трутнев: более 44 тысяч жителей Приморья пострадали от августовских наводнений

Трутнев: свыше 44 тысяч человек в Приморье пострадали от августовских наводнений Фото: администрация Шкотовского муниципального района

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что от масштабных августовских паводков пострадали более 44 тысяч жителей Приморья.

“Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 миллиардов. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно.” — сказал полпред в ходе совещания во Владивостоке.

Трутнев добавил, что необходимо определить комплекс превентивных мер, чтобы в будущем не тратить больше средств на компенсацию ущерба из бюджета.

Напомним, 25 августа на Приморье обрушились сильнейшие ливни, подтопившие сотни домов и уничтожившие дороги и мосты, соединяющие 18 населенных пунктов. В регионе был введен режим ЧС. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, режим ЧС будет действовать в Приморье как минимум еще два месяца.