Моди: Индия поддерживает разрешение любых конфликтов дипломатическим путем

Моди: Индия поддерживает разрешение любых конфликтов в мире путем дипломатии и диалога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели будет всегда поддерживать стремление стран к разрешению конфликтов путем диалога и дипломатии, и активно способствовать мирному решению споров.

“В разных регионах существует множество различных конфликтов. Все они должны быть решены посредством диалога и дипломатии. Это наша позиция в отношении любого конфликта где бы то ни было”, — сказал премьер-министр в интервью агентству Press Trust of India.

Моди добавил, что у всех стран могут быть свои взгляды и отношение к различным мировым проблемам, однако разделенному миру будет трудно бороться с ними, поэтому Индия всегда будет поддерживать любые усилия, направленные на обеспечение мира во всем мире.

Политик напомнил, что перед человечеством стоит огромное количество острых и общих проблем, таких как необходимость роста экономики, обеспечение устойчивого развития, борьба с изменением климата, а также повышение устойчивости к пандемиям и стихийным бедствиям.

“Мы все сможем лучше справиться с этими проблемами, если будем едины. Мы поддерживали и всегда будем поддерживать мир, стабильность и прогресс”, — резюмировал Моди.

Напомним, президент России Владимир Путин также заявлял, что любые разногласия должны решаться дипломатическим путем, однако иногда, как в случае конфликта на Украине, стороны конфликта могут отказываться от диалога, а также “подливать масло в огонь” и пытаться втянуть в него другие страны.