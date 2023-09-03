Санду: аудиторы не нашли у Молдавии долгов перед Газпромом на 800 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны, якобы, нет никакого долга перед Россией и «Газпромом», о котором ранее заявляли представители российской корпорации. Ради этого молдавскими властями была нанята некая аудиторская компания, которая проанализировала данные.

«Это ещё не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году», - цитирует Санду газета «Молдавские ведомости».

Напомним, в «Газпроме» сообщали, что оставляют за собой право прекратить поставки газа в Молдавию в связи с накопившимся долгом, превышающим 720 млн долларов. Данные о задолженности АО «Молдовагаз» решили перепроверить в молдавском Министерстве энергетики, поручив это норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. При этом стоимость газа в Молдавии выросла в семь раз по сравнению с показателями 2022 года, когда началось резкое подорожание из-за санкций и давления на Россию.

Ранее KP.RU сообщил, что Молдавия выслала российских дипломатов, в связи с чем Россия вызвала молдавского посла в МИД для беседы и заявления протеста на недружественные действия.