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НовостиПолитика3 сентября 2023 14:23

Sabah: ООН предложила оценить повреждение аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

В июне 2023 года украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области
Сергей ЧИКОВ
ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Sabah со ссылкой на собственные источники сообщило, что ООН в рамках мер возобновления “зерновой сделки” предлагает оценить ущерб, нанесенный аммиакопроводу “Тольятти – Одесса” в ходе конфликта на Украине.

“Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий”, — сообщает издание.

Аммиакопровод “Тольятти – Одесса” был запущен в 1979 году, а в последнее время по нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья, однако в июне 2023 года украинские диверсанты устроили террористический акт, подорвав трубопровод в Харьковской области.

В свою очередь Москва неоднократно указывала, что восстановление аммиакопровода является одним из ключевых требований России для возврата к зерновой сделке, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не заинтересован в возобновлении транзита аммиака.