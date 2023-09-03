Sabah: ООН предложила оценить повреждение аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Sabah со ссылкой на собственные источники сообщило, что ООН в рамках мер возобновления “зерновой сделки” предлагает оценить ущерб, нанесенный аммиакопроводу “Тольятти – Одесса” в ходе конфликта на Украине.

“Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий”, — сообщает издание.

Аммиакопровод “Тольятти – Одесса” был запущен в 1979 году, а в последнее время по нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья, однако в июне 2023 года украинские диверсанты устроили террористический акт, подорвав трубопровод в Харьковской области.

В свою очередь Москва неоднократно указывала, что восстановление аммиакопровода является одним из ключевых требований России для возврата к зерновой сделке, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не заинтересован в возобновлении транзита аммиака.