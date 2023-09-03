Что случилось за день: главные события 3 сентября Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в истерике и панике в связи с тем, что украинские военкоматы не способны набрать необходимое количество новобранцев в ряды ВСУ. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, военкомы уже давно всеми силами тащат украинцев в армию, но их методы только разжигают ненависть к Зеленскому.

Тем временем, президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны наняли норвежское и британское аудиторские агентства, чтобы те дали свою оценку имеющемуся у Кишинёва долгу перед Газпромом в почти 800 млн долларов. Западные компании после проверки сообщили, что Молдавия ничего не должна России.

Ночью 3 сентября ВКС России нанесли точечные удары беспилотниками по топливным хранилищам в Одесской области, расположенным на территории порта Рени. Этим топливом снабжалась боевая техника ВСУ. В Румынии, граница которой пролегает неподалёку, оценили обстановку и сообщили, что удары России не угрожают и никогда не угрожали румынской безопасности.

Роскомнадзор сообщил, что в ближайшее время может начать блокировку ресурсов на просторах Интернета, которые содержат сведения о способах обхода блокировки на запрещённых в России сайтах.

Великобритания в воскресенье подверглась атаке хакеров, которые вскрыли секретные документы о военных и стратегических объектах королевства. Среди утёкших данных - точные планы базы атомных подводных лодок и секретной лаборатории химического оружия.