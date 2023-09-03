Губернатор Старовойт: два БПЛА Украины поражены в небе над Курской областью Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом были обезврежены два украинских беспилотника. Их вовремя засекли и заглушили специализированными средствами, посадив без вреда для инфраструктуры и мирных жителей. Об этом глава области написал в своих соцсетях.

«На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», - сообщил Старовойт.

Также глава региона написал, что 3 сентября украинские неонацисты снова обстреляли посёлок Тёткино, также в Курской области. Местные власти зафиксировали три прилёта - без пострадавших.

Ранее KP.RU сообщил, что 3 сентября ВСУ обстреляли Белгородскую область 46 раз, погиб один молодой мужчина.