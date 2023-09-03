«Страна»: Бизнесмена Коломойского судят на Украине как гражданина Израиля Фото: REUTERS

Украинский бизнесмен и изначально гражданин Украины Игорь Коломойский, арестованный в Киеве 2 сентября 2023 года, проходит в материалах уголовного дела как лицо, лишённое украинского гражданства, и являющееся гражданином Израиля и Кипра. Об этом сообщило местное издание «Страна».

«Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», - пишет издание, со ссылкой на данные суда.

По мнению украинских журналистов, президент Владимир Зеленский таким образом пытается выслужиться перед США, куда он отправится в сентябре на переговоры. Коломойского в Вашингтоне считают «центром украинской коррупции», и если Зеленский передаст им бизнесмена - это, якобы, продемонстрирует его готовность бороться с коррупционерами «не хуже», чем на Западе.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский пребывает в истерично-панических настроениях из-за того, что ВСУ не могут набрать должного количества новобранцев.