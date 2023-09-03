Власти США расследуют гибель участника фестиваля Burning Man в штате Невада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фестиваль Burning man 2023 года (Горящий человек) в штате Невада, в США, обернулся катастрофой - погиб один из участников, а остальные 70 тысяч человек находятся в ловушке из-за непогоды. Они не могут покинуть пустыню, размытую нахлынувшими на неё ливнями. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Офис шерифа заявил, что расследует “смерть, которая произошла во время этого дождя”. Власти публично не назвали имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти», - говорится в публикации.

Также сообщается, что семью погибшего уже уведомили, сейчас ведётся расследование его смерти. Известно только, что тело погибшего было найдено на пляже Плайя, на берегу высохшего озера.

Что же до участников фестиваля, заблокированных на пустоши, многие уже начали пытаться самостоятельно пересечь пустыню Блэк-рок, несмотря на призывы властей оставаться на месте и ждать улучшения погодных условий.

Ранее KP.RU сообщил, как участники фестиваля оказались в погодной ловушке из-за нахлынувших на пустыню Блэк-рок ливней.