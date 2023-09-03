Резников: Запад передал Украине помощи уже на сто миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны Запада передали Киеву военной помощи, в денежном эквиваленте, уже на сто миллиардов долларов. Одни только США отправили украинским неонацистам почти 60 млрд долларов. Об этом Резников сообщил журналистам агентства «Укринформ».

«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи… Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов долларов», - заявил министр.

Согласно предоставленным Резниковым данным, Киев получил уже почти 60 млрд долларов от США. При этом деньги, полученные от запада, ВСУ тратят, якобы, на довольствия для военнослужащих. При этом Резников отметил, что Украина обеспечивает свои войска «очень дёшево», так как все расходы осуществляются «за счёт других стран».

Ранее KP.RU сообщил, что Минфин Украины отчитался о госдолге страны почти в 133 млрд долларов.