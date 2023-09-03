Губернатор Старовойт: атака украинского БПЛА вызвала возгорание в Курчатове Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Украинских беспилотник, атаковавший 3 сентября 2023 года Курскую область, вызвал пожар в нежилом здании в городе Курчатов. Об этом рассказал в своих социальных сетях губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове», - заявил глава Курской области.

Старовойт уточнил, что на место происшествия оперативно выехали пожарные бригады, успешно потушившие возгорание. Сейчас здание, в которое попал украинский БПЛА, находится под надзором правоохранительных органов. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщил, что в воскресенье ещё два беспилотника ВСУ были обезврежены в небе над Курской областью. Аппараты были вовремя замечены и подавлены устройствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА опустили на землю без последствий.