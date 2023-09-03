Уголовное дело возбуждено после нападения на участника СВО под Ростовом, фото: donland.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал жестокое нападение на участника специальной военной операции под Ростовом-на-Дону, заявив о том, что уже возбуждено уголовное дело. Об этом чиновник написал в своих социальных сетях.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», - заявил Голубев.

Напомним, речь идёт об избиении 28-летнего участника спецоперации, на которого напала толпа молодых людей. Сперва мужчину били, а затем начали расстреливать из травматического оружия, в общей сложности выстрелив по военнослужащему минимум 12 раз.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщил в подробностях о нападении на участника спецоперации, который гулял по Батайску вместе с девушкой и другом, когда на него напали около 15 озлобленных мужчин.